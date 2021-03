L'Aquila, incendio al tecnopolo: sospesa una linea di lavorazione rifiuti

L'AQUILA - Intorno alle 14 un incendio ha interessato un impianto di cernita rifiuti elettrici ed elettronici all’interno del riconvertito complesso industriale ex Italtel dell’Aquila, all'interno dei locali dell'azienda Aura, ex Accord Phoenix.

Un incendio, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato in una linea di lavorazione, dove avviene la separazione del rame dalla plastica dei cavi elettrici.

I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, hanno estinto l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme agli impianti limitrofi.

L’incendio ha costretto al fermo della linea di produzione che sarà ripristinata in pochi giorni.

Le operazioni sono terminate con la messa in sicurezza dei luoghi e la puntuale verifica dell’impianto.

