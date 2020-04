L'AQUILA - Per vendetta contro il suo ex compagno dà fuoco all'auto parcheggiata in un garage del Progetto Case, a Sant'Antonio: è accaduto ieri sera all'Aquila. La donna prima ha preso a calci e pugni la porta di casa dell'uomo, poi, non contenta, si è accanita sulla macchina. E' stata arrestata.



