L’AQUILA - Un uomo di 70 anni, M.P., è stato investito questa mattina all’Aquila, lungo viale Alcide De Gasperi, nel quartiere del Torrione.

A quanto è stato possibile ricostruire, l’anziano stava attraversando la strada quando è stato colpito da un Suv nei pressi di un incrocio.

Sul posto vigili urbani, vigili del fuoco che stavano transitando nei pressi per un altro intervento e 118. L’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti. Al momento non sono note le sue condizioni.