L'Aquila, anziana investita lungo via Vicentini: traffico bloccato

L'AQUILA - Un'anziana è stata investita stamattina poco prima delle 10 lungo via Vicentini (guarda le foto in basso). A quanto si è appreso la donna stava uscendo da uno dei supermercati della zona, quando è stata travolta da un'auto. Ha battuto violentemente la testa, perdendo molto sangue, ma senza perdere coscienza. Ovviamente è stata trasportata in ospedale. Il traffico è stato bloccato per permettere l'intervento dei soccorritori.



Ultimo aggiornamento: 10:29

