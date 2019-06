L'Aquila, anarchici occupano il Comune: protesta contro il 41bis

L'AQUILA - Una trentina di persone oggi ha dato vita all'Aquila a una serie di manifestazioni di protesta contro il 41bis, solidarizzando con due detenute in sciopero della fame in carcere dal 29 maggio.

Il gruppo, a quanto è filtrato, è riconducibile a due collettivi di matrice anarchica. E' stato simbolicamente occupato il Comune, mentre sulla gru che domina il cantiere in piazza Duomo è stato affisso uno striscione: "Chiudere la As2 dell'Aquila", intesa come sezione carcere duro. Imponente la presenza delle forze dell'ordine sul posto.

Il sindaco, Pierluigi Biondi, ha denunciato su Facebook: "Questa mattina un gruppo di persone ha occupato con un’azione violenta, nei confronti dell’istituzione comunale e dei miei collaboratori, la Sala Rivera di Palazzo Fibbioni. Il motivo è la protesta contro le prescrizioni del carcere in regime 41 bis, presente all’Aquila, nella frazione di Preturo.

Sono un combattente, ho vissuto le manifestazioni di piazza e so cosa vuol dire lottare per i propri diritti. Non è ledendo la libertà altrui e mancando di rispetto alle persone che lavorano e al bene pubblico che otterremo giustizia e pace sociale. In questi minuti, le forze dell’ordine stanno cercando di ripristinare la normalità".

