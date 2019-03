L’Aquila, varata la nuova giunta: ci sono Aquilio, Bergamotto e Fabrizi

Ultimo aggiornamento: 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Con il governatore Marsilio spettatore, è stata presentata la nuova giunta, dopo il rimpasto operato dal sindaco Pierluigi Biondi, che stamattina ha ritirato le dimissioni motivandole anche con le buone notizie in arrivo da Roma sui fondi per ripianare il bilancio comunale. Nel nuovo esecutivo ci sono: Fabrizia Aquilio (Turismo, promozione immagine, rapporti internazionali, contenzioso); Fausta Bergamotto, avvocato in servizio presso la presidenza del Consiglio (personale, partecipate, valorizzazione patrimonio); Carla Mannetti (trasporti, infrastrutture, politiche comunitarie, Smart city); Monica Petrella (comunicazione, Smart city, fascicolo del cittadino); Francesco Bignotti (stesse deleghe); Raffaele Daniele (vice sindaco, bilancio, ricostruzione pubblica, commercio e attività produttive); Daniele Ferella (urbanistica); Fabrizio Taranta (Protezione civile, ambiente, rifiuti); Vittorio Fabrizi (ricostruzione privata, opere pubbliche e sport). Il sindaco mantiene cultura, sanità, rapporti con gli enti, programmazione Restart."Ė normale che qualcosa rimane fuori quando si rimpasta una giunta - ha detto Biondi -Questa amministrazione era davanti a un bivio. Dare un segnale che la politica é in grado di aprirsi alla cosiddetta società civile. Persone che mai hanno fatto politica trovano la voglia e la forza di mettersi a disposizione della città. Ringrazio l’assessore uscente Piccinini, un fratello per me, che con grandissimo senso di responsabilità, ha detto di non essere in grado di garantire al cento per cento la fatica che il ruolo impone. È un grandissimo gesto di altruismo. A Fabrizi ho fatto la corte come mai accaduto nella mia vita. Ho provato in tutti i modi a farlo rimanere in Comune, senza riuscirci mai. L’altro giorno mi sono accorto che traballava e mi sono infilato nella crepa. La giunta é il giusto equilibrio tra i risultati elettorali e le giuste competenze per dare innovazione alla macchina comunale".