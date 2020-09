Brucia materasso, appartamento in fiamme a Pescara

Alle ore 9 circa di questa mattina una squadra dei vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in via Savonarola 58 per incendio appartamento al 5 piano che ha interessato il materasso della camera da letto. La squadra prontamente giunta sul posto ed entrava nell'appartamento invaso dal fumo constatando che non vi era nessuno all'interno e provvedeva a spegnere l'incendio. Sul posto interveniva una volante della Polizia di Stato. © RIPRODUZIONE RISERVATA