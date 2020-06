App Immuni, ok dell'Asl Abruzzo all'inserimento dei codici

Partita anche in Abruzzo l'avventura della App Immuni, ma al momento non sarà possibile avere dati sul procedimento in corso. È quanto si apprende dagli ambienti sanitari. Le crifre delle app scaricate, riferiscono, sono al momento ancora nella disponibilità degli store, e non delle strutture sanitarie, anche perchè il primo alert arriverebbe alle strutture centrali e non in Abruzzo. Le Asl intanto sono state abilitate all'inserimento dei codici qualora coloro che risultassero positivi diano l'ok ai loro medici di segnalare la positività.

