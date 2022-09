Trovato senza vita sul letto: era morto da mesi. Se ne sono accorti i vicini

Trovato morto a Tagliacozzo nella zona Giorgina in via delle Mimose un uomo di 85 anni: C. I. La morte, stando agli accertamenti del medico-legale, risale ad alcuni mesi ed è avvenuta per cause naturali. Nel palazzo nessuno si era accorto di nulla, ma, da alcuni giorni dalla porta si avvertiva un cattivo odore. Sono stati avvisati i carabinieri del posto che, entrati nell'appartamento, hanno trovato l'uomo riverso sul letto.

Era originario della provincia di Campobasso ma da molti anni viveva a Tagliacozzo. Inizialmente era insieme a una sorella che è deceduta due anni fa e, pertanto, ora C.R. viveva da solo. Il caso è venuto alla luce anche perché un conoscente non riusciva a mettersi in contatto con l'uomo e si è rivolto ai carabinieri. Sono stati rintracciati anche alcuni parenti che vivono all'estero.



Un palazzo di edilizia popolare, occupato prevalentemente da anziani, per quello che appare come l'ennesimo dramma della solitudine. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati i vicini di casa, preoccupati per l'odore che usciva dall'abitazione dell'anziano. Non note al momento le cause del decesso, ma da una prima valutazione si tratterebbe di un malore improvviso che gli ha impedito di chiedere aiuto.