Anziano scomparso trovato morto in campagna: è caduto da una scala

Trovato morto ieri pomeriggio in campagna, l’anziano scomparso per alcune ore. Pasquale De Simone, 80 anni, abitava nella zona di Colle San Massimo tra Giulianova e Mosciano, in provincia di Teramo. È stato trovato senza vita dai parenti in campagna, vicino a un albero al quale era appoggiata una scala con sopra degli attrezzi agricoli. Con ogni probabilità l’anziano è caduto dalla scala, anche se è bassa: aveva un taglio sulla fronte compatibile con una caduta. Questa la prima ricostruzione. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. Sul posto, per gli accertamenti, anche i carabinieri di Giulianova che hanno disposto il trasferimento del corpo all’obitorio dell’ospedale giuliese per la ricognizione cadaverica, ma non sembra si debba ricorrere all’esame autoptico.