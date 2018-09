Affonda la barca, marinaio di 86 anni in mare: salvato dal pescatore eroe

Una vongolara ed un’imbarcazione adibita alla piccola pesca entrano in collisione che e’ ancora notte ad un miglio e mezzo dalla costa di Roseto (Teramo). A bordo della piccola imbarcazione, lunga sei metri c’è un solo membro di equipaggio, un marinaio 86enne rosetano che grida aiuto. Dalla vongolara si tuffa in mare Ivan Cianci, figlio trentenne dell’armatore che soccorre l’anziano, lo trascina a riva, avverte il 118 ed un’ambulanza lo trasferisce all’ospedale di Giulianova. Gesto eroico del giovane perché a quell’ora, poco dopo le 5,30 del mattino, l’acqua era ancora fredda e l’anziano avrebbe avuto sicuramente grossi problemi. Al Pronto soccorso del nosocomio giuliese, dove ha ricevuto le prime cure, i sanitari gli hanno riscontrato leggeri sintomi di ipotermia. A bordo della vongolara, per fortuna, nessun ferito o contuso.

