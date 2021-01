Ritrovato a San Vito Chietino un anziano che si era perso dopo essere uscito da casa. Aveva cercato riparo dal freddo fra i ruderi della vecchia fornace: è stato ritrovato infreddolito, ma in buone condizioni. Dell'88enne si erano perse le tracce ieri dopo che, intorno alle 18, era uscito di casa per la solita passeggiata. Sono stati i familiari, non vedendolo rientrare, a dare l'allarme telefonando al 112 della Compagnia Carabinieri di Ortona e così, nella zona, sono arrivate quattro pattuglie che hanno iniziato le ricerche in collaborazione con

gli agenti della polizia locale e i volontari della protezione civile di San Vito Chietino.

Dopo tre ore, ormai al buio, l' anziano è stato localizzato tra i ruderi della vecchia fornace, non molto distante dalla sua abitazione. A trovarlo la pattuglia della stazione dei carabinieri giunta da Casalbordino: l'uomo era caduto, ma senza conseguenze e alla vista dei carabinieri è stato lui stesso con le sue urla a richiamare la

loro attenzione. I militari gli hanno prestato le prime cure coprendolo e lo hanno fatto salire sull'auto di servizio

riscaldata.

Di lì a poco l'intervento di un'autoambulanza con a bordo i sanitari del 118 che hanno riscontrato che l' anziano era solo un pò disorientato e infreddolito, ma in buone condizioni di salute e ha potuto quindi fare rientro a casa.

