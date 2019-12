L'anziano che guarda il mare adesso raccoglie rifiuti sulla spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ come raccontare una favola. Da più di un anno, Pasquale Di Marco, 92enne di Poggio San Vittorino. Con la sua macchina arriva sulla spiaggia di Giulianova e contempla il mare. Si sarebbe potuto pensare che, con la stagione fredda, se ne sarebbe rimasto a casa. Niente da fare, anche in questi giorni, tempo permettendo (cioè se non piove e non fa freddo) è ancora lì con il suo cappotto e la sedia ad ammirare il mare. «Perchè con il mare c’è un dialogo, gli racconto la mia vita – disse - e ne traggo beneficio anche per la salute perchè è ricco di iodio».Ma, in questi giorni, ha deciso di fare qualcosa di più e cioè di rendersi utile, procedendo ad una speciale raccolta differenziata di tutto ciò che il mare riversa sulla spiaggia o di quello che dalla riva può finire tra le onde. E così è stato visto raccogliere la plastica, buste e bottiglie, e persino copertoni di gomma, pezzi di legno e quant’altro. Poi deposita il tutto in uno dei recipienti che sono in dotazione agli stabilimento balneari, naturalmente vuoti d’inverno, e vi deposita quanto raccolto sempre in allegria e sempre sorridente nei confronti dei giuliesi che lo vanno a trovare per cercare di carpire qualche massima di vita o di scoprire il suo segreto che lo spinge ogni mattina a scendere a Giulianova e sedersi incantato sulla spiaggia sud.