«Venga in banca per una donazione». E alla nonnina rubano tremila euro

Ennesima truffa ai danni di un anziano. E' successo lunedì a Montesilvano (Pescara). Alla povera vittima, una donna, sono stati portati via con l'inganno circa tremila euro. Le è stato fatto credere da due uomini a suo dire distinti e di mezza età, incontrati lungo corso Europa, che era beneficiaria di una donazione. L'hanno avvicinata, fermata e, con l'illusione di un guadagno facile, si sono fatti accompagnare in banca, dove l'anziana ha prelevato i soldi. Una volta ottenuto ciò che volevano, i due sono spariti, facendo perdere in un attimo le tracce. Sull'episodio stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Luca La Verghetta, i quali invitano gli anziani a fare attenzione soprattutto quando si prospettano loro facili guadagni. © RIPRODUZIONE RISERVATA