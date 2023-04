Rapinata in casa a 88 anni. La ladra le spruzza in faccia uno spray ma lei urla e la fa fuggire

Anziana rapinata in casa e rinchiusa in camera dopo che una ladra le ha spruzzato uno spray (ancora da identificare il prodotto chimico) in faccia: il bottino è di 500 euro. Il drammatico episodio è successo mercoledì scorso, poco prima dell'orario di cena, verso le 19,30, in via Molise a Roseto nord. La vittima è una donna di 88 anni che vive sola: era uscita fare la spesa nel negozio sotto casa vicino casa, dove forse è stata notata dalla malvivente che l'ha seguita fino al portone di casa. E mentre l'anziana apriva la porta, la ladra gli ha spruzzato sul viso la sostanza, forse un narcotizzante, poi con forza l'ha rinchiusa nella camera da letto.

Ma la nonnina non si è arresa e ha iniziato gridare: «Aiuto, aiuto, mi stanno derubando», cercando di allertare i vicini. A quel punto la rapinatrice, in fretta e furia ha arraffato 500 euro che erano nel portafoglio, all'interno della borsa. Una vicina di casa ha allertato i carabinieri. Nel frattempo, però, la malvivente è riuscita a scendere in strada, dove ad attenderla c'erano dei complici all'interno di un'auto, che alla vista dei militari sono riusciti a fuggire facendo perdere le tracce. L'anziana, liberata dagli uomini dell'arma, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Giulianova per accertamenti. Fortunatamente non sono stati riscontrati traumi, anche se lo spavento è stato tanto, e dopo qualche ora la figlia l'ha riportata a casa.