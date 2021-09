Chieti, investita su via Croce: muore anziana nella notte

Giovedì 9 Settembre 2021, 07:56

Tragedia ieri mattina in via Benedetto Croce, una delle vie più trafficate, nella parte bassa di Chieti. Una signora di 83 anni, è stata investita mentre attraversava la strada, all’altezza dell’ufficio postale, distante dalle strisce pedonali e con il passare delle ore la situazione è precipitata tanto che la donna è morta intorno alla mezzanotte nell'ospedale di Chieti. L’auto guidata da un uomo del posto procedeva a velocità moderata, ma la donna nell'impatto che l’ha scaraventata a terra, ha riportato escoriazioni al volte, ma probabilmente ha colpito il capo sull'asfalto. L'autista anziano si è subito fermato e ha lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale e l'ambulanza del 118 che l'hanno trasferita al Santissima Annunziata. Tante le persone che hanno assistito all’incidente. L’anziana, in quel momento cosciente, è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso ed è stata medicata in ospedale. Con il passare delle ore la situazione è peggiorata in modo repentino e dopo 13 ore è deceduta in ospedale. Il sostituto procuratore Marika Ponziani, come da prassi in questi casi, ha aperto un'inchiesta e le indagini sono affidate alla polizia municipale.