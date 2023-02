Anziana trovata morta in casa nel Chietino: tra le ipotesi anche l'omicidio

Domenica 12 Febbraio 2023, 22:53







Una donna di 86 anni è stata trovata morta questa sera a Casoli, nel Chietino. Alcuni segni e lividi sul corpo hanno fatto prospettare una ricostruzione diversa dal decesso naturale. Quella dell'omicidio è però un'ipotesi da accertare. Nella tarda serata di domenica 12 febbraio l'esame esterno condotto dal medico legale era ancora in corso. Decisiva però sarà l'autopsia. Al momento non è stato reso noto il modo in cui è stato scoperto il cadavere.