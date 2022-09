Anziana costretta al letto aggredita, interrogato il figlio psicolabile

Una donna di 94 anni di Francavilla al Mare è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pescara a causa di lesioni alla testa riportate in seguito ad una aggressione subita in casa. La donna è allettata, accertamenti sono in corso sul figlio, un 60enne, condotto nella caserma dei carabinieri e la cui posizione è al vaglio degli investigatori che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. I carabinieri stanno verificando anche se la donna sia stata colpita con un corpo contundente.

L'anziana è stata portata in ospedale in stato di incoscienza comatosa. È stata una vicina a dare l'allarme, il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in una zona centrale di Francavilla, via delle Driadi. Non si può escludere che sia stato il figlio, in uno scatto di ira, a scagliarsi contro l'anziana madre. Sembra infatti che l'uomo, che non lavora e che si arrangia con attività saltuaria, in passato abbia avuto problemi psichici piuttosto importanti. Chi lo conosce lo descrive come una persona splendida, molto gentile e disponibile, preda tuttavia di scatti improvvisi. Sembrano da escludere questioni legate a richieste di soldi del figlio alla madre.