Lunedì 4 Ottobre 2021, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 17:07

Antonio Villani, con il 54,65 per cento pari a 94 voti, è il nuovo sindaco di Pietracamela. Lo sfidante Michele Petraccia, sindaco uscente, ha preso 78 voti (45,35 per cento). Zero preferenze per i due agenti di polizia penitenziazia Giglielmo De Santis e Massimiliano Contasti, che non sono del posto e non hanno legami con la zona.