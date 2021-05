3 Maggio 2021

di Marianna Galeota

(Lettura 3 minuti)







L'AQUILA - All'ultimo saluto ad Antonietta Centofanti, ieri mattina, al parco della Memoria, erano in tantissimi, ognuno con indosso qualcosa di rosso a ricordare la combattente del sisma, scomparsa improvvisamente lo scorso 29 aprile per un malore.

Sulle note di De Gregori e Guccini, in tanti hanno voluto leggere un loro pensiero per la Centofanti, che è stata presidente del Comitato dei familiari delle vittime della Casa dello studente e che tanto si è spesa negli ultimi 12 anni, per chiedere verità e giustizia.

Nel crollo della Casa dello studente, la Centofanti perse suo nipote Davide. Un saluto laico, quello di ieri, come voluto dalla famiglia, e un abbraccio corale di una città intera che ha voluto rendere omaggio alla donna coraggiosa che è stata e dirle grazie. Un grande e lungo applauso, infine, sulle note di Bella Ciao.

«Antonietta c'è stata, c'è e ci sarà sempre dove si cerca libertà, verità e giustizia», la frase scritta sulla sua foto.

Pochi fiori, rossi, e tanta la commozione nelle voci di chi l'ha voluta ricordare.

«Stavolta ci hai lasciati senza parole- ha detto la nipote Liliana Centofanti-. Spero che dove sei adesso non faccia freddo, che tu abbia incontrato tutti gli animali della vecchia guardia e che possa correre con loro. Anche quando tutto era buio, i tuoi occhi erano due fiammiferi accesi, ci hai insegnato ad amarci l'un l'altro e ad amare noi stessi perché con te tutti i nostri difetti erano sempre occasioni. Le tue parole ci accarezzavano sempre anche quando dovevano e potevano fare male. Oggi qui siamo tutti insieme, e siamo tutti un po' più soli».

Commosso il ricordo anche di Vincenzo Vittorini: «Oggi siamo in questo luogo. Meno di un mese fa abbiamo chiesto di rinviarne l'apertura perché volevamo che la città potesse partecipare. Questo luogo è una parte viva, è anima e vita, come Antonietta. Questo è un posto che fermamente abbiamo voluto e anche lei. Non è e non sarà un luogo di morte, perché laddove c'è ricordo c'è vita e futuro e dove non c'è ricordo una comunità muore. Antonietta non morirà mai, così come non morirà mai chi si batte per gli altri».

«Starti accanto in questi anni è stato un privilegio- ha affermato Ilaria Carosi-. Sei stata un faro per tutti. Ci hai dato modo di crescere, capire e elaborare l'ineluttabile. Eri lucida. Sei sempre restata lucida. E noi e questa nostra malconcia città ne abbiamo solo guadagnato. Eravamo monchi tutti, ma quando stavamo insieme si notava meno».

A rendere omaggio alla Centofanti anche la Casa delle donne dell'Aquila con Silvia Frezza: «Ci piace pensare che continuerai a percorrere accanto a noi, coraggiosa e determinata, questi sentieri di lotta e affermazione dei diritti che hanno arricchito la tua e nostra vita femminile e femminista. Resistente e tenace, hai contribuito a restituire alla città un appassionato esempio di senso della giustizia».

