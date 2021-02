CASOLI Assai ambizioso il progetto di rinascita storica, culturale, artistica, turistica e economica, che nel corso di due anni, riporterà Palazzo Ricci di Casoli (Chieti), al suo splendore originale. Edificio storico tra i più importanti del territorio, originariamente costruito nel 1799 come una bella e lussuosa dimora per la nobiltà italiana, ormai in stato di abbandono da tanti anni; acquistato dall’americana “Viaggio Resorts”, sarà interamente ristrutturato da alcuni dei più rispettati architetti, interior designer, progettisti di giardini e costruttori disponibili; il suo restauro è iniziato alla fine del 2020 e vedrà il suo completamento intorno al mese di novembre 2022.

L’anteprima ufficiale del cortometraggio “Reborn” scritto, diretto e interpretato dal regista Walter Nanni, attore abruzzese, girato nel borgo antico di Casoli (Ch), realizzato dalla Media Dream Film e prodotto da Mike Brosnan e Ron Wade, è stata presentata giovedì scorso 4 febbraio; la conferenza stampa in lingua inglese, condotta da Valeria Milano owner relations advisor, alla quale hanno partecipato giornalisti di testate internazionali, nazionali e locali e la proiezione virtuale di “Reborn”, sono state trasmesse in diretta live sul sito palazzoricci.club, e sui profili Facebook, Instagram e Linkedin di Palazzo Ricci Club.

La Tosca di Puccini, in apertura e sottofondo sonoro dello spot accompagnerà il countdown prima dell’inizio della conferenza stampa, alla quale hanno partecipato tra gli altri Massimo Tiberini, Sindaco di Casoli, che oltre ai doverosi saluti istituzionali, informa con orgoglio dell’entrata di Casoli tra i Borghi più belli d’Italia, seguono gli interventi di Scarlett Conlon, observer Vogue, Giorgio Giangiulio, international influencer, Bimbi Bellhouse e Spencer Power, italian operations manager & founding partner, Mike Brosnan founder partner e Ron Wade executive advisor della Viaggio Resort.

Il video si apre con una panoramica del suggestivo borgo di Casoli, un uomo in camicia bianca e borsalino appare in scena, si tratta di Antonio, «Ho viaggiato, ho visto il mondo, ho visto terre meravigliose in giro per il mondo, sono stato felice, triste, allegro, sono stato povero e ho vissuto in abbondanza e non mi sono mai dimenticato chi sono. Una canzone italiana dice: “se non dimentichi mai la tua cultura e le tue radici, rispetti anche quelle dei paesi lontani”. Torno sempre qui! Nel cuore dell’Italia, in Abruzzo, dove le montagne odorano di mare, dove la terra è poesia e tradizione. Stagione dopo stagione, bellezza dopo bellezza, aggrappati ad una collina come a Casoli, la città dell’olio d’oliva, dove la grande storia è passata tra questi vicoli, la grande storia è passata dentro questo bellissimo palazzo. Palazzo Ricci ha 220 anni di storia e adesso rinascerà. Torno sempre qui! Sono Antonio e questa è la mia terra».

Il cortometraggio si può vedere qui: https://www.youtube.com/watch?v=xgOfcQ5zATw

Sabrina Giangrande





