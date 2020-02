Annullati i funerali della vigilessa Tiziana Gimminiani: salma sotto sequestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo di scena questa mattina alla camera ardente al Palazzo del Mare di Roseto (Teramo) mentre i cittadini rosetani stavano dando l’ultimo saluto al maresciallo del corpo di polizia municipale Tiziana Gimminiani. Una denuncia presentata dai famigliari ha indotto il sostituto procuratore Francesca Zani della procura di Teramo a porre sotto sequestro la salma. Il funerale è stato rinviato. La bara è stata portata di nuovo all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo in attesa dell’autopsia.Stando al racconto di un suo ex collega, Tiziana una quindicina di giorni fa si era sentita poco bene. Accusava affaticamento e forti dolori nella parte superiore del tronco. Per primo si era recata al pronto soccorso di Giulianova. Dimessa subito dopo il controllo. Dal momento che i dolori non passavano si è recata anche al pronto soccorso di Sant’Omero. Dimessa anche da lì. Allora decide di farsi visitare privatamente da un cardiologo. Il medico durante la visita nota dei problemi all’aorta. Chiama un’ambulanza del 118 e la fa accompagnare d’urgenza nel reparto di cardio chirurgia del nosocomio teramano dove viene operata d’urgenza. Dopo pochi minuti essersi svegliata dall’anestesia cade in coma e dopo tre giorni muore.