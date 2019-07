Pesca nel fiume Tronto e annega davanti agli amici

Il cadavere di un uomo di nazionalità cinese è stato recuperato nella notte nelle acque del fiume Tronto all'altezza di Stella di Monsampolo, in provincia di Ascoli Piceno. Il corpo senza vita giaceva in mezzo al fiume ed è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto erano presenti due connazionali dell'uomo che sono stati ascoltati dai carabinieri della stazione di Monsampolo. Probabilmente, l'uomo stava pescando in riva al fiume e, per cause ancora in corso d'accertamento, è caduto in acqua ed è annegato. La tragedia è avvenuta al confine con l'Abruzzo tanto che a procedere è la Procura di Teramo. Ultimo aggiornamento: 11:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA