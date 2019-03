Ultimo aggiornamento: 21:03

L'AQUILA Annalisa Andreoli con il suo videoclip è tra i protagonisti di Cortinametraggio, in programma fino a domenica a Cortina d’Ampezzo. E proprio domani, mercoledì, è prevista l’uscita ufficiale del nuovo videoclip della giovane artista aquilana dal titolo “Prendo fiato”, che viene proiettato al Festival come evento speciale. La madrina dell’evento è Barbara Bouchet. “Prendo fiato” vede musica e testo scritte dalla stessa Andreoli. Il brano è stato arrangiato e suonato da Mustrow chitarrista di Noemi. Il regista è Gianluca Della Monica, vincitore del “Premio Isola del Cinema” di Roma 2018. Attore è Manuel Amicucci (nella foto), nato a Tagliacozzo, vincitore del “Roma Web Fest” e che a breve sarà al cinema nel film “Nati due volte”. I costumi sono stati curati da Attilio Carota, docente all’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila.Il "Cortinametraggio", che si concluderà il 24 marzo, è il più importante Festival per videoclip in Italia. Partner del Festival Medusa Film e Nuovo IMAIE. Il Festival vede partecipare i videoclip degli ultimi lavori musicali di artisti italiani affermati e di alcuni artisti emergenti. Tra gli artisti affermati ci sono quest'anno anche Cesare Cremonini, Daniele Silvestri, Salmo, Coez, Calcutta, i Baustelle, i The Giornalisti, Gazzelle.«La Presidente del Festival è Maddalena Mayneri - racconta Annalisa Andreoli - che si é innamorata del mio progetto artistico e ha voluto che il videoclip venisse ospitato come Evento Speciale nella serata di domani, proiettandolo al Cinema Eden di Cortina d'Ampezzo. Musica e testo sono scritti da me, che ho precedentemente vinto l'Accademia di Sanremo».Direttore della fotografia è Massimo Palmieri. Le due foto testimonial del videoclip sono state scattate dall'aquilano Lorenzo Scimia. «Il videoclip è stato girato interamente a Cortina - aggiunge l'artista aquilana - e vorrei ringraziare l'Hotel Faloria Mountain & Spa, che ci ha permesso di girare le scene al suo interno. L'uscita ufficiale del videoclip sul web sarà proprio il 20 marzo».Per tutte le info sul Cortinametraggio e sul programma del Festival si può rimandare al sito ufficialewww.cortinametraggio.it.