Si perdono ad Ancona prima del trapianto, due pescaresi ringraziano Elisa, l'angelo della Clio

La telefonata tanto attesa lo ha colto di sorpresa: "C'è un fegato disponibile per il suo trapianto ma lei deve venire subito all'ospedale Torrette di Ancona". La corsa da Pescara, la strada all'improvviso smarrita nella città dorica, la paura di non farcela che diventa panico e poi la svolta con il lieto fine grazie all'aiuto di un'automobilista di passaggio, che - a differenza di un altro incrociato poco prima - non ha esitato ad aiutare quell'uomo disperato e a fargli strada scortandolo fino all'ospedale con la sua Clio. L'intervento è stato eseguito con successo.

E' la bellissima storia di un miracolo natalizio quella raccontata da Fabio, 39enne pescarese che grazie al trapianto di fegato spera di poter cominciare una vita nuova. Insieme con lui lo spera Emanuela, la compagna che era al suo fianco nel viaggio da Pescara ad Ancona. Il fatto è accaduto lo scorso 9 dicembre. "Abbiamo raggiunto Ancona con qualche difficoltà, anche perchè durante il tragitto la nostra auto si è spenta per un guasto poi per fortuna superato, ed è ripartita. Entrati ad Ancona il navigatore è andato in tilt, ci siamo persi e ad un certo punto abbiamo temuto di non farcela perché i tempi per raggiungere l'ospedale Torrette erano davvero stretti" hanno raccontato i due pescaresi ad AnconaToday. Poi è comparsa lei, a bordo di una Renault Clio, "è stata un angelo, ha capito il nostro dramma e ci ha accompagnato guidandoci fino all'ospedale: è grazie a lei se l'intervento di trapianto è stato possibile" hanno raccontato commossi e felici Fabio ed Emanuela. Attraverso il sito web del giornale i due hanno quindi lanciato un appello: "Vorremmo rintracciarla per ringraziarla, senza di lei non ce l'avremmo fatta". Immediato è partito il tam tam e in poche ore la ragazza misteriosa ha avuto un nome e un cognome: si chiama Elisa Rastelli, anconetana di 24 anni. "Quando ho letto l'articolo di AnconaToday mi sono commossa" ha raccontato Elisa, che solo a posteriori ha compreso in pieno la gravità di quella situazione e l'importanza del suo aiuto alla coppia pescarese. Sempre al quotidiano web, Elisa ha raccontato di aver incrociato Fabio ed Emanuela nelle vicinanze dell'ospedale Salesi, "quindi erano tortalmente fuori strada rispetto al Torrette. Per me è stato naturale dare loro una mano". Fabio ed Emanuela incontreranno quanto prima l'angelo della Clio.