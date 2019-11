Anche due abruzzesi sulla nave assaltata dai pirati: stanno bene

Anche due marittimi abruzzesi, uno di Ortona e l'altro di Martinsicuro, sulla nave italiana Remas attaccata nella notte da un gruppo di 7-8 pirati nel golfo del Messico. Due i marittimi italiani rimasti feriti in maniera non grave durante l’attacco pirata condotto con due barchini: Andrea Di Palma (di Ravenna) e Vincenzo Grosso (pugliese) . Il primo è stato ferito al ginocchio da una pallottola in uno scontro a fuoco, l’altro è stato colpito in testa con un corpo contundente. Gli abruzzesi invece sono rimasti illesi.



L’equipaggio ha respinto l’assalto, ma è stato derubato prima della fuga dei pirati. Sono nove in totale i marittimi italiani a bordo. Ultimo aggiornamento: 16:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA