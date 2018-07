L’Aquila, niente anatra zoppa: il Tar dà ragione al centrodestra

L’AQUILA - Niente anatra zoppa: Il Tar Abruzzo ha giudicato in ammissibile il ricorso presentato dal centro sinistra. Verosimilmente, in attesa delle motivazioni della sentenza di merito, è lecito immaginare che abbia considerato valida la tesi del centro destra secondo cui all’appello mancano i 400 voti del seggio 41 e, dunque, non c’è un ribaltamento delle forze in consiglio comunale. Biondi e la sua maggioranza restano dunque al loro posto. Al centro sinistra resta la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato

Giovedì 26 Luglio 2018



