Più sicurezza sulle strade statali: 20 milioni investiti in Abruzzo

Maggiore sicurezza lungo le strade dell' Abruzzo , dove Anas spenderà 20 milioni di euro per rendere più sicure le statali con l'installazione di una moderna, più sottile ma molto resistente al punto di superare anche isu tratti danneggiati da precedenti incidenti.Le barriere spartitrafficoche siamo abituati a vedere lungo i nostri viaggi in auto. Anas ha pubblicato un bando del valore complessivo di, sull'intero territorio nazionale, della nuova barriera spartitraffico centrale in calcestruzzo.«Il nostro obiettivo è didella nostra rete, riducendo anche i costi di installazione e la manutenzione dell'infrastruttura», spiega, amministratore delegato di Anas (Gruppo Fs Italiane), che gestisce 30 mila chilometri di strade e autostrade, di cui oltre 22 mila e 600 chilometri di strade statali, pari al 90% delle strade statali italiane. «Un prodotto interamente ideato e realizzato da Anas con, aspetto che risponde puntualmente alle esigenze di molte tratte della nostra rete stradale», aggiunge Simonini.L'introduzione di questo tipo di barriera è un percorso già iniziato: diversi chilometri di spartitraffico sono stati installati sul raccordo di, e altre barriere sono in via di installazione sullae sul tratto umbro-emiliano della E45 per un totale di un centinaio di chilometri. A questo si aggiungono accordi quadro per ulteriori 40 chilometri. Ma con questo nuovo bando si vanno a coinvolgere circa 1.000 chilometri di strade da Nord a Sud. Il bando riguarda infatti(Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio,e Molise, Marche, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria).Per ciascuna regione gli investimenti sono: 30 milioni di euro per la Sicilia (lotto 1), 20 milioni per la Sardegna (lotto 2), 20 milioni per la Calabria (lotto 3), 30 milioni per la Basilicata (lotto 4), 20 milioni per la Puglia (lotto 5), 10 milioni per la Campania (lotto 6), 10 milioni per il Lazio (lotto 7),(lotto 8), 10 milioni per le Marche (lotto 9), 20 milioni per l'Umbria (lotto 10), 10 milioni per la Toscana (lotto 11), 30 milioni per l'Emilia Romagna (lotto 12), 10 milioni per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia (lotto 13), 20 milioni per la Lombardia (lotto 14), 10 milioni per il Piemonte e la Valle d'Aosta (lotto 15), 10 milioni per la Liguria (lotto 16).