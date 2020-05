Morto il professor Amerio, luminare della medicina

Lutto nel mondo della medicina. E' morto ieri nella sua abitazione di Spoltore, in provincia di Pescara, Pier Luigi Amerio, professore di Dermatologia prima all'Università di Chieti e poi alla Cattolica di Roma. Amerio aveva 82 anni ed era malato da tempo. Laureato e specializzato a Torino, ha lavorato dal '68 al '74 al Policlinico Gemelli. Vincitore del concorso universitario di prima fascia nel 1986 ha iniziato la sua carriera all'Università di Chieti.

E' stato membro di varie società scientifiche e in particolare dell'Accademia europea di dermatologia all'Università di Chieti. Nel 1998 è stato nominato ordinario alla cattedra di Dermatologia dell'Università Cattolica di Roma. «Provo un profondo dispiacere per la scomparsa del professor Amerio - ha commentato il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito -. Si era trasferito da Roma a Spoltore oltre 40 anni fa: è una grande perdita non solo per la nostra comunità ,ma per tutto il mondo della medicina. Ha formato generazioni di medici, insegnava ad unire la professionalità con l'umanità. E' sempre stato un uomo buono e generoso». I funerali in forma privata si terranno, oggi 7 maggio alle 15.30, nella chiesa Santa Teresa D'Avila a Spoltore.



