Ambulanti abusivi in spiaggia: alla vista dei vigili abbandonano la merce e scappano

A Casalbordino lido, nuovi controlli sul litorale da parte della Polizia Locale di Casalbordino. Alcuni giorni fa gli agenti hanno effettuato numerosi controlli contro l'abusivismo commerciale e il distanziamento sociale in spiaggia nell'ambito del progetto spiagge sicure 2020. Alla vista degli agenti gli abusivi si sono dati alla fuga abbandonando merce di ogni genere destinata alla vendita. Nei prossimi giorni verranno ulteriormente intensificati i controlli per garantire giornate di ferie nel rispetto delle regole.Sono stati sequestrati molti prodotti contraffatti. Dal comando si comunica che tali controlli verranno ripetuti nei prossimi giorni unitamente al controllo della corretta fruizione della spiaggia libera. Il sindaco Filippo Marinucci con una nota:“ringrazio a nome di tutta l’amministrazione, il gruppo dei vigili, che si sono adoperati in questa azione di contenimento, per frenare la piaga del commercio abusivo e dei marchi contraffatti” Enzo Dossi