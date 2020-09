© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un investimento da 250milioni di euro, 2.500 addetti all'entrata in funzione del centro che diventeranno 3.150 una volta a regime. Sono numeri da capogiro per un territorio affamato di lavoro come quello del Vastese e del sud dell' Abruzzo in generale. Al bando pubblico per la vendita dell'autoporto abbandonato di San Salvo a 3,7 milioni di euro ha risposto la società Engineering 2K con il progetto della realizzazione di un enorme polo logistico a servizio dell'e-commerce. Indiscrezioni e indizi portano al colosso mondiale del commercio on-line, Amazon. La Engineering 2K è infatti il general contractor specializzato nella realizzazione di poli logistici che, tra gli altri, si è occupata anche della realizzazione del centro Amazon di Passo Correse (Rieti), uno dei più grandi d'Italia, ma più piccolo di quello che verrebbe realizzato a San Salvo.Un centro di tali dimensioni sarebbe il più esteso a servizio di tutto il Centro-Sud Italia. La superficie totale dell'insediamento prevista è di 256.191 metri quadri – con un unico grande capannone, parcheggi, fermate di autobus ecc. – ben superiore a quella del solo autoporto, per questo, la società ha già opzionato numerosi terreni limitrofi. L'area scelta pare averla spuntata rispetto ad altre ipotesi – Val di Sangro e Termoli in Molise – grazie alla vicinanza alle grandi arterie viarie: quando fu realizzato, l'autoporto venne dotato di rampe di accesso dalla Statale "Trignina" (che resteranno di proprietà dell'Arap), la SS 16 e il casello autostradale dell'A14 "Vasto Sud" sono distanti circa due chilometri.