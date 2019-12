Amazon apre a Chieti, cento posti di lavoro: ecco come farsi assumere

La società Amazon, nota per essere la più grande Internet company al mondo, sbarca in Abruzzo. L’azienda di commercio elettronico statunitense, con sede a Seattle nello stato di Washington ha annunciato l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a San Giovanni Teatino (Chieti). La nuova struttura che è situata nella cosiddetta area Pip – artigianale in zona Sambuceto, sarà operativa nei prossimi mesi e lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna, permettendo ad Amazon di continuare a investire nella sua rete di trasporti e in altre innovative soluzioni per espandere la propria capacità di consegna e velocizzare le spedizioni per i clienti.

Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di aprire un nuovo deposito di smistamento in Abruzzo, il primo nella regione, dove grazie agli oltre 20 anni di esperienza nel settore, ai progressi tecnologici e agli investimenti nelle infrastrutture saremo in grado di garantire ai nostri clienti servizi innovativi e consegne più veloci che mai. Il sito rafforzerà la nostra rete logistica, permettendoci di rispettare le promesse di consegna ai clienti e supportare tutte le aziende che vendono i loro prodotti su Amazon». Nel deposito di smistamento da 4.700 metri quadri di San Giovanni Teatino, un capannone già esistente preso in affitto dal colosso americano: Amazon creerà, dunque, circa 20 posti di lavoro a tempo indeterminato. «Inoltre - fanno sapere dall'azienda - i fornitori di servizi di consegna assumeranno più di 85 autisti a tempo indeterminato, che ritireranno i pacchi dal deposito di smistamento e li consegneranno ai clienti di Amazon nel centro-sud Italia».

Sulla questione il sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci ha commentato: « L’ufficialità della notizia l’ho avuta anch’io attraverso il comunicato stampa dell’azienda. Abbiamo avuto già contatti in precedenza con Amazon anche se l’operazione non è stata svolta attraverso l’istituzione comunale. Quello che chiediamo – spiega il sindaco Marinucci – è che per la selezione del personale ci si rivolga al “Sangiò lavoro” lo sportello del nostro comune perché crediamo sia giusto favorire risorse del nostro territorio». A questo proposito il sindaco fa sapere che «Amazon come partner lavoro ha scelto l’agenzia per il lavoro, Gi Group: ora l’augurio – dice Marinucci - è che si mettano al più presto in contatto con il nostro Sportello lavoro». Se questo malauguratamente non dovesse accadere per il sindaco di San Giovanni Teatino «da questa operazione riceveremmo soltanto aspetti negativi per il nostro Comune alla luce – spiega il sindaco - del probabile aumento della circolazione per il trasporto merci dei furgoni che andrebbe a ingolfare, ancora di più, le nostre strade già colpite dal traffico intenso».

