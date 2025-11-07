venerdì 7 novembre 2025, 07:00

I SOCCORSI

Sono scarse ormai le possibilità di ritrovare in vita il biologo 36enne di Villa Zaccheo Marco Di Marcello, che per la Farnesina resta ancora ufficialmente disperso sull’Himalaya, anche se per i soccorritori arrivati sul posto sarebbe sotto quell’enorme cumulo di neve che l’ha travolto. Per gli esperti anche il tracciato del segnale gps trasmesso ogni quattro ore non avrebbe un’importanza così rilevante da far pensare che Marco possa essere ancora in vita. Questo perché «anche sotto la neve può mandare segnali, ma non sono attendibili» spiega Agostino Da Palenza, presidente dell’associazione EvK2CNR che da 35 anni gestisce il laboratorio osservatorio piramide di ricerca scientifica che si trova a 5.050 metri sul versante nepalese dell’Everest. Da mercoledì scorso, due esperti di montagna dell’associazione sono arrivati a Kathmandu (Nepal) per partecipare insieme alla squadra di soccorso con le guide sherpa alle operazioni che per loro sono di recupero dei corpi di Marco e dell’altoatesino Markus Kirchler, oltre a quelli di altri tre alpinisti ufficialmente ancora dispersi. Sul posto, dopo essere atterrati in elicottero, da ieri mattina «hanno iniziato a scavare con gli strumenti che emettono segnali» aggiunge Da Palenza. Nella squadra ci sono la guida alpina Michele Cucchi e l’istruttore pilota Manuel Munari, riscesi al villaggio campo base. Le ricerche riprenderanno all’alba, tenendo presente che la differenza in Nepal con il fuso orario è di quasi cinque ore in avanti. Si affievoliscono le speranze di ritrovare in vita Marco, con gli stessi soccorritori, grandi conoscitori di quelle zone, che la ritengono un’ipotesi quasi improbabile. Ad oggi non c’è ancora l’ufficialità dalla Farnesina e per i familiari c’è ancora la possibilità che si sia salvato, magari preso soltanto di striscio dalla valanga, e proprio per quel segnale del tracciato che a tratti lo avrebbe mostrato in salita. Il fratello minore del biologo, Gianni, lo ha ripetuto: «Siamo convinti che Marco sia vivo e che stia cercando con i mezzi a disposizione di farsi trovare». Per i familiari sarebbe riuscito a trovare un cunicolo dove ripararsi. «Dove raccogliersi per affrontare temperature e notte – aveva detto già l’altro giorno – Siamo sicuri che lui è forte, Marco ce la farà». Ma questa è la speranza di tutti. In queste ore, intanto, sul posto i soccorritori stanno utilizzando il sistema Recco per tentare di individuare i corpi sotto la neve. È composto da due elementi: una piastrina, che solitamente è posizionata su alcune tipologie di scarponi più professionali, zaini o giacche termiche, e poi un apparecchio rilevatore che appunto serve per ricevere il segnale. Si tratta dello stesso sistema utilizzato sul Gran Sasso per rintracciare i corpi degli alpinisti romagnoli Cristian Gualdi e Luca Perazzini, per i quali la Procura di Teramo sta ancora indagando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA