Allenatore di calcio giovanile adesca ragazzino 13enne con foto porno sulla chat: denunciato

Un 30enne di Teramo, allenatore di una squadra giovanile locale, è stato denunciato nelle scorse ore dalla Squadra mobile per aver tentato di adescare un 13enne.Secondo le indagini, avrebbe tentato di adescare un 13enne, riuscendo ad arrivare ad avere il suo numero di cellulare da Instagram. Per poi cominciare a tempestarlo di messaggi a sfondo erotico, arrivando a postargli su Whatsapp foto delle sue parti intime, chiedendo successivamente di avere con lui un incontro di persona.Gli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato teramana lo hanno denunciato in stato di libertà su disposizione del Pm Stefano Giovagnoni che ha deciso anche per il sequestro di tutto il materiale pornografico. Il pc e il telefono cellulare sono stati trovati nella sua abitazione. La vittima delle sue attenzioni sulla chat non frequenta né la scuola calcio del club dove il pedofilo allena, né lo ha tra le amicizie social: il numero di telefono del ragazzino risulta però nella sua rubrica e tra i contatti delle chat telefoniche.