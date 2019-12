Nuovo incidente sul Gran Sasso: allarme per due giovani precipitati dal Paretone

L'emergenza non è finita sul Gran Sasso. le stesse squadre del soccorso, che intorno alle 9:30 hanno concluso le operazioni di recupero del corpo di Franca di Donato, la 49enne di Roseto degli Abruzzi, stanno raggiungendo il Paretone, dove ci sarebbero due ragazzi in difficoltà. Le prime informazioni danno i giovani per precipitati. Non si sa di più sulle loro condizioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA