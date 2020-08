© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due bambini, un maschietto di 3 anni e una femminuccia di 5, positivi al tampone e un'attività commerciale in pieno centro chiusa a scopo preventivo. Atorna l'incubo Covid anche se, stando alla Asl e al Comune, la situazione è sotto controllo. In buone condizioni di salute e quindi asintomatico il bimbo di 3 anni. Il piccolo è risultato affetto dal virus a seguito di un tampone effettuato in, essendo di ritorno da un viaggio in Romania con la mamma e i fratellini, tutti invece negativi. Nessun problema fortunatamente neppure per la piccola di 5 anni.A dare notizia del suo contagio, il Comune. L'unica preoccupazione al momento è rappresentata dal locale, una paninoteca, dove è stato riscontrato un caso di coronavirus fra i lavoratori. Di fronte ai timori della gente e soprattutto a messaggi su whatsapp infondati, nel pomeriggio sono arrivati chiarimenti e rassicurazioni direttamente dal sindacoattraverso un post pubblicato su facebook. «Sentito il professor Giustino Parruti e il personale medico dell’ospedale ho avuto rassicurazioni relativamente al fatto che tutte le procedure previste dai protocolli sono state immediatamente avviate. La persona interessata, che ho contattato, - ha spiegato il primo cittadino - è ininsieme alla sua famiglia e presenta solo lievi sintomi. Il locale è stato chiuso a scopo preventivo e la Asl sta monitorando la situazione».De Martinis ha invitato coloro che hanno frequentato latra giovedì e domenica e presentano i sintomi più comuni del virus come febbre, tosse secca e spossatezza a rivolgersi al medico di famiglia per attivare i protocolli previsti. «Il personale del locale – ha proseguito - riferisce di aver utilizzato sempre la mascherina e i guanti e di aver servito i clienti sempre dietro il banco e mai ai tavoli. Voglio rassicurare tutti, ma soprattutto evitiamo di crearecon messaggi infondati che servono solo a spaventare e a diffondere panico. Come fatto nei giorni scorsi invito ancora una volta a mantenere alta l’attenzione, a proteggersi con le mascherine e a disinfettarsi spesso le mani».