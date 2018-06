D'Alfonso conferma: dimissioni dopo convalida

PESCARA -«Le mie dimissioni arriveranno non appena si definirà la mia natura giuridica di senatore. In termini giuridici, l'ordinamento mi precisa che se non interviene la convalida io sono 'sub iudicè. La mia votazione può essere invalidata. Voglio avere certezza di questa condizione giuridica e dopodiché realizzo quella che ho anticipato come la scelta di opzione». Così, all'indomani dell'ufficializzazione del Governo, a margine di una conferenza stampa, il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, eletto senatore con il Pd alle elezioni dello scorso 4 marzo. «Adesso - aggiunge - si devono insediare le commissioni parlamentari. La commissione per quanto riguarda la verifica dei poteri dovrebbe toccare all'opposizione. Io farò in modo che sia il primo punto all'ordine del giorno, lavorerò affinché sia il primo caso ad essere esaminato».

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:18



