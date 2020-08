E' nato a Pescara il secondo figlio di Alessandro Di Battista: «La mamma è stata mitica»

E' nato, questa mattina all'ospedale di Pescara, il secondo figlio di Alessandro di Battista. A darne notizia il papà sulla sua pagina facebook, il post è stato subito super cliccato e e super condiviso con centinaia di like. Il piccolo Filippo, così si chiama il secondogenito, è nato il giorno del complessano del papà, leader del M5s in questi giorni in vacanza a Ortona, dove è stato più volte fotografato ad aiutare al bar e in cucina nell'attività del cugino che gestisce il "Barretto" nella incantevole località di mare Lido Riccio, una delle più belle d'Abruzzo.



«È nato Filippo! La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi! Grazie a Sahra per questo regalo di compleanno davvero unico. Siamo tanto felici! P.S. Grazie a tutti per gli auguri che mi avete fatto. Sarà l'ultima volta del resto che festeggio un compleanno... mio» è il posto di Di Battista.

Di Battista è molto affezionatao all'Abruzzo e a Ortona, in particolare, doveva viena al mare da bambino e dove quest'anno ha deciso di passare le vacanze e di fare nascere il bambino. Con diversi scatti Di Battista ha immortalato la sua presenza in Abruzzo, da mare alla montagna con la moglie Sahra e il primogeito Andrea

