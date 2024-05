Giovedì 30 Maggio 2024, 06:00

«Io e mia moglie abbiamo vissuto un vero incubo, ora facciamo partire una raccolta firme per chiedere più luce nel quartiere». Così Renato Pantoli, consigliere comunale di opposizione ad Alba Adriatica, mentre racconta quegli attimi di puro terrore vissuti alle tre della notte tra venerdì e sabato, quando si è imbattuto in un ladro che rubava in casa sua, nella residenziale e tranquilla “zona Peep”. «Stavamo dormendo, quando mia moglie ha sentito degli strani rumori. Preoccupata, mi ha svegliato. Inizialmente non ho dato peso alla cosa, soltanto dopo ho purtroppo scoperto che aveva ragione lei: il rumore era dovuto al fatto che qualcuno aveva azionato il trapano per realizzare un piccolo foro nella cornice di una finestra e azionarne così il meccanismo di apertura», dice il politico locale, continuando: «Mi sono alzato dal letto, ho incontrato il ladro in un’altra stanza. Stava rovistando nei cassetti. Ho gridato, ci siamo guardati per un istante, lui è fuggito all’istante. Si è portato via delle somme di denaro che ha trovato in giro, poteva andare peggio. Non so dire chi fosse. Ora siamo traumatizzati, la nostra casa è stata violata mentre dormivamo. Metteremo subito un sistema di allarme».

Ma non basta: «Sono tanti i furti segnalati negli ultimi mesi dai residenti della zona», continua il consigliere di opposizione. «Per questo abbiamo preparato una petizione per chiedere al Comune di Alba Adriatica di prevedere il potenziamento dell’illuminazione, a partire dal parco di via Cleto Parere, oggi al buio». Sono del resto almeno due i furti avvenuti nel fine settimana scorso nella zona ovest della città, per entrambi indagano i carabinieri di Alba Adriatica. Una denuncia pubblica l’ha diffusa tramite i social, infatti, anche un’altra famiglia, che vive poco distante, in via Ascolana: «I ladri sono entrati in casa nostra alle 23 di sabato sera, noi non c’eravamo. Con una mola da muratore hanno tagliato il muro per rompere e aprire la cassaforte, provocando un frastuono terribile per otto minuti, il tutto in un condominio. Questo significa non aver paura di nulla. Ringraziamo le forze dell’ordine per il pronto intervento, ma nessuno ci toglierà la paura di addormentarci. Non auguriamo a nessuno di subire questo, di veder violato ciò che ciascuno di noi crede inviolabile, la casa. Crediamo sia necessario attivarsi perché, sentendo amici e conoscenti, non siamo gli unici malcapitati».

