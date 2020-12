Addio all'imprenditore Renato Di Battista: aveva 60 distributori di carburanti

Scompare un altro pezzo di storia imprenditoriale della cittadina. Per un brutto male è morto, a 72 anni, Renato Di Battista, industriale di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, che da diversi decenni operava nel settore della vendita di prodotti petroliferi. Un personaggio della vita locale molto conosciuto, fin da ragazzo, visto che i suoi genitori furono i primi ad aprire un distributore di benzina (Shell) sul ponte del torrente Vibrata, tra Alba e Martinsicuro, appena finita la guerra e ancora oggi in funzione. Nel corso del tempo la sua attività imprenditoriale è progredita arrivando a espandersi con l’apertura di oltre 60 punti di distribuzione del carburante, che vanno dalla Puglia alle Marche. Di Battista riforniva anche enti pubblici, quali ospedali, scuole, Comuni, nonché grandi aziende di autotrasporti. La sua famiglia (il papà era di S. Omero e la mamma di Maltignao), è vissuta ad Ascoli,fino ai primi anni 60, per poi trasferirsi ad Alba. Di Battista lascia la moglie e la figlia. I funerali oggi alle 10, nella chiesa di S. Eufemia, in piazza IV Novembre.



APPROFONDIMENTI TERAMO Prime nozze gay, morto Orlando. Il compagno Bruno: «Ho perso... NERETO Lorenzo stroncato a 30 anni da una malattia rara. Il lutto di Nereto... IL DRAMMA Covid, muore Francesco Di Giosia, fratello del direttore generale...

© RIPRODUZIONE RISERVATA