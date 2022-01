Covid, controlli dei carabinieri: 10 sanzioni, multato anche un bar, chiusa macelleria

Controllo straordinario del territorio dei carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, per garantire la sicurezza in Val Vibrata. Ieri mattina le stazioni dell'Arma del territorio di competenza dalla Compagnia hanno controllato circa 400 clienti di esercizi pubblici e commerciali - nel complesso sono stati 36 i locali controllati - per la verifica del possesso del green pass. Nel corso delle verifiche, 6 persone sono state sanzionate in quanto trovate sprovviste del certificato verde e 4 in quanto sorprese senza mascherina. Anche il titolare di un locale di Martinsicuro è stato multato per il mancato rispetto della normativa anti Covid mentre per una macelleria di Alba Adriatica, oltre alla sanzione amministrativa, è altresì scattata la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.

Non solo controlli anti Covid. Nel corso del medesimo di servizio i militari hanno denunciato due giovani automobilisti, trovati alla guida delle loro autovetture con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Per i due è scattato altresì il ritiro della patente. Un altro giovane è stato segnalato alla prefettura di Teramo in quanto trovato in possesso di dosi per uso personale di hashish. In fine un uomo è stato denunciato in quanto, sottoposto a perquisizione nei pressi di un locale del lungomare di Tortoreto, è stato trovato in possesso di un coltello.