Posti di blocco sulle strade della movida: due positivi denunciati per violazione della quarantena

Due positivi sorpresi fuori casa nel week end e sanzionati dai carabinieri in provincia di Teramo. Prosegue l'attività dei militari della Compagnia di Alba Adriatica per garantire sicurezza e legalità in Val Vibrata. Nella notte tra sabato e domenica tutte le stazioni della Compagnia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con l’impiego di numerose pattuglie. Controllati più di cento avventori di esercizi pubblici e commerciali (8 i locali controllati) per la verifica del super green pass.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Teramo, maxi rissa in strada tra quindicenni: spunta un... L'INTERVISTA Sulmona, Savino il bidello accoltellato dallo studente:...

Incinta e non vaccinata, parto d’urgenza: salvato il bambino, mamma intubata

A un posto di controllo in piazza Cavour, a Martinsicuro, una pattuglia della locale Stazione ha controllato un’auto con a bordo una giovane. Attraverso un controllo incrociato delle banche dati delle forze di polizia e della Asl è stato accertato che la ragazza, tre giorni prima, era risultata positiva al Covid-19 ed era quindi stata posta in isolamento dalla Asl nella sua abitazione. Identico controllo del Radiomobile che, ad Alba Adriatica, ha fermato un’auto con a bordo un uomo che al momento del controllo era molto nervoso. Da accertamenti è emerso che due giorni prima, anche lui, erano risultato positivo al coronavirus e doveva stare in isolamento in casa, come disposto dalla Asl di Teramo. Per i due è scattata la denuncia per violazione della quarantena.