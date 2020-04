Alanno, incendio in una villetta: due ore per spegnere il fuoco

Incendio in un sottotetto in una villetta di Alanno. Alle ore 5.30 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alanno è intervenuta per un incendio di un sottotetto in via XX Settembre, ad Alanno Paese.

La squadra giunta sul posto ha spento l'incendio localizzato in un sottotetto adibito locale di sgombro e la messa in sicurezza dei locali interessati dall'incendio che si è protratto per oltre due ore per effettuare opere di rimozione dei materiali bruciati. Non risultano persone coinvolte nell'incendio, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Penne.

