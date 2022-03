Al via la seconda edizione delle “Olimpiadi di Italiano” dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri dell’Aquila

L’AQUILA Venerdì prossimo, 25 marzo, in occasione del “Dantedì”, giornata nazionale in memoria di Dante Alighieri, l’Istituto comprensivo dell’Aquila intitolato al Sommo Poeta organizza la seconda edizione delle “Olimpiadi di Italiano”.

La data del “Dantedì” del 25 marzo non è scelta a caso, in quanto, secondo alcuni studiosi, sarebbe la data di inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia. Il primo canto dell’Inferno, infatti, dovrebbe collocarsi nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 marzo del 1300, anno in l’Alighieri aveva 35 anni. L’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” sceglie quindi questa data per unirsi alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.

Le Olimpiadi di Italiano, che quest’anno hanno come titolo “Vorrei essere Dante”, vedranno impegnati i bambini delle classi quinte della Primaria e i ragazzi delle classi terze della Secondaria di primo grado in una gara in cui si sfideranno in prove di grammatica, morfologia, sintassi, analisi del periodo e testo poetico. I bambini delle classi quinte già da qualche tempo, ogni sabato mattina, stanno seguendo dei corsi di preparazione.

Le classi terze, invece, tra le varie attività di approfondimento, il prossimo 23 marzo alle ore 11 incontreranno in videoconferenza la professoressa Valeria Merola, presidente dei corsi di laurea in Lettere dell’Università dell’Aquila, per una lezione incentrata sulla figura di Giacomo Leopardi. L’IC “Dante Alighieri” ringrazia il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila e il direttore Livio Sbardella.