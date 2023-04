Ai “Soliti Ignoti” il mandolinista abruzzese Francesco Mammola

L’AQUILA Considerato enfant prodige durante l’infanzia, il mandolinista abruzzese Francesco Mammola ha partecipato l’altro giorno al programma di Rai Uno condotto da Amadeus, “I Soliti Ignoti”.

L’artista di Pescocostanzo (Aq) è stato affiancato per una performance musicale dall’amico e collega Alfonso Brandi, chitarrista, con il quale dal 2021 condivide un percorso artistico molto intenso, a livello nazionale e internazionale.

«È stato un grande onore, per me e Alfonso, essere stati ospiti della trasmissione di Amadeus e aver avuto la possibilità di entrare nelle case di milioni di italiani, portando la nostra musica e i nostri strumenti. Possiamo dire che è stato come tenere un concerto davanti a una folla oceanica! Per l’occasione abbiamo creato un medley con tre brani che pensiamo mettano d’accordo buona parte del pubblico: Reginella, uno dei classici della tradizione partenopea, la Czarda, una danza ricca di virtuosismi, e il Tico Tico, il samba più famoso al mondo.”

Laureato al Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, tra i vari riconoscimenti conferiti a Francesco Mammola spicca il Premio Nazionale delle Arti “Claudio Abbado”; al giovane artista è stata anche assegnata la medaglia di bronzo del Senato e la Palma Accademica da parte dell’Accademia Culturale Internazionale “S. Giovanni Crisostomo” - per gli alti meriti artistici. Nel febbraio 2018 è stato inserito dal sito tedesco Mandoisland tra i migliori mandolinisti al mondo. Dal 2021 ha creato un duo con Alfonso Brandi, laureato in Chitarra Jazz presso il conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali.

L’esibizione nel programma di punta nel preserale di Rai Uno è stata un assaggio della versatilità e originalità interpretativa con cui il duo accompagna il pubblico in un viaggio affascinante, dalla musica classica a quella contemporanea, attraverso il jazz e la musica popolare. Un abbraccio musicale tra continenti, un intreccio suggestivo di stili e generi, al di là di stereotipi e luoghi comuni.