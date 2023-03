Agostino Di Battista, autista di Costanzo la sera della bomba: «Sono vivo per miracolo». Si è trasferito in California

«La mia vita per trenta secondi appesa a un filo, se fossi passato lì, trenta secondi dopo, forse sarei stato il 28.mo ferito o avrei potuto anche perdere la vita in quell'attentato dinamitardo». Agostino Di Battista, di Civitella Roveto, 58 anni, figlio del grande maratoneta Vico Di Battista scomparso tempo fa, ricorda, all'indomani della morte di Maurizio Costanzo, quei drammatici momenti del 14 maggio del 1993, quando un'autobomba fu piazzata in via Sauro a Roma, nei pressi del teatro dei Parioli, dove sarebbe dovuto passare il popolare conduttore tv con la moglie Maria De Filippi: l'autobomba era per Costanzo.

Di Battista, che da oltre venti anni vive in America, in California, con la moglie Jennifer e i suoi due figli gemelli di 13 anni, Alex e AJ, era allora l'autista di Costanzo. «Per quello che ricordo- racconta Di Battista- quella sera partii dal teatro Parioli più o meno un minuto prima di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, che erano su una Mercedes con anche il loro cane, seguiti a ruota, su un'altra macchina, da due agenti della scorta. Io non mi accorsi di nulla dopo aver superato via Sauro, ma quando arrivai a casa, mia moglie Jennifer mi chiese se stavo bene, io le dissi di sì, senza però capire il perché di quella domanda. Quando Jennifer mi spiegò che c'era stato un attentato a Costanzo, di corsa mi sono precipitato in via Sauro, dove, dopo l'esplosione dell'autobomba, mi trovai davanti agli occhi uno scenario apocalittico, tutto distrutto, anche i palazzi intorno al teatro Parioli distrutti e persino pezzi di auto volati nei piani di qualche appartamento. Fortunatamente Costanzo e la De Filippi ed anche il loro cane ne uscirono illesi e ci furono solo feriti».



Agostino Di Battista in California con la moglie gestisce un'azienda che vende materiali per la realizzazione di vigneti.