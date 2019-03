Gli agnelli dopo il latte. Gli allevatori: prezzo della carne troppo basso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo quello sul prezzo del latte, in Abruzzo si apre il fronte sul prezzo della carne d’agnello. «Il prezzo pagato agli allevatori è basso - denuncia il vice sindaco di Pescina, Tiziano Iulianella, noto allevatore marsicano - questo fronte prima o poi scoppierà, come accaduto per il prezzo del latte –. Agli allevatori vanno solo briciole (il prezzo al chilo pagato va dai 2,50 euro ai 3 euro, a fronte di un prezzo che nelle macellerie può superare anche i 10 euro). In Abruzzo arrivano agnelli da altre parti – continua – per questo chiediamo più garanzie per noi allevatori e per i nostri prodotti e maggiori controlli. Un agnello viene venduto quando pesa circa 7-8 chili e a questi prezzi il guadagno è di circa 16-17 euro – spiega – ma l’agnello ha succhiato circa 25 euro di latte prodotto dalla pecora e a questo occorre aggiungere i costi per il mangime, per il fieno del giaciglio e già così siamo in perdita. Vorremmo, invece, che il nostro lavoro sia pagato».E proprio adesso con l’arrivo della Pasqua quando sulle tavole degli italiani non manca quasi mai l’agnello. Una tradizione antichissima, nata con la Pasqua ebraica e declinata con maggior forza dal cristianesimo, che nell’agnello vede il simbolo della purezza e del sacrificio. Ma il prezzo per gli allevatori non aumenta, anzi succede il contrario. «E questo è niente - continua Iulianella - se si pensa che dal 2016 gli allevatori non ricevono i contributi che potrebbero salvare molte aziende» Ma perché succede? «Non è pensabile che si obblighino gli agricoltori e gli allevatori a rispettare un disciplinare in modo ferreo per garantire la salubrità e il rispetto dell’ambiente, facendogli ovviamente ottenere minori produzioni date dal mancato uso di prodotti chimici in aiuto, e poi ci si disinteressi totalmente del loro futuro come sta facendo l’assessorato all’agricoltura della Regione, che ancora ad oggi promuove il benessere animale e non lo paga, promuove il biologico e non lo paga, promuove la conservazione delle razze e delle piante e non le paga; capisco un anno di ritardo, non ne capisco due, ma siamo al terzo anno e le aziende chiudono i battenti».