«Sei stato tu a danneggiare la nostra auto, tira fuori tremila euro». Un giovane è stato picchiato con violenza per non aver voluto pagare i danni che peraltro non aveva mai causato all'auto dei due sconosciuti.

I carabinieri della Stazione di Giulianova hanno denunciato alla Procura di Teramo due giuliesi: D.P., 31 anni e N.T., di 29. Spno loro che hanno, nei giorni scorsi, avvicinato per strada un altro giuliese, incolpandolo di aver danneggiato volutamente l'autovettura di D.P. e chiedendogli di pagare in contanti 3.000 euro. «Se non paghi entro oggi di ammazziano» hanno aggiunto.

La vittima però si è ribellata ed è stata pichiata tanto che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso ed è stato ricovero all'ospedale di Giulianova. Poi è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. I due sono stati identificati dai carabinieri della Stazione di Giulianova che hanno così ricostruito dettagliatamente i fatti, riferendo l'esito alla Procura di Teramo.

