Sono due cugini di sedici anni, entrambi di Chieti, i protagonisti della violenta aggressione ai danni di un giovane poco più grande di età avvenuta all'interno di un noto pub del centro storico nella notte dello scorso 12 luglio. Alla identificazione e alla denuncia dei due, i carabinieri della Compagnia sonio arrivati attraverso un riconoscimento fotografico ed entrambi sono stati denunciati a piede libero alla Procura dei Minorenni per lesioni personali gravi La vittima, come si ricorderà, è un ragazzo di 18 anni che ha riportato ferite e contusioni guaribili in quaranta giorni. Un terzo presunto aggressore, maggiorenne, è in fase di identificazione e rischia la denuncia per lo stesso reato.Secondo quando è stato ricostruito dagli investigatori, tutto inizia in via Toppi, una delle strada della movida, quando due gruppetti, formati da tre ragazzi, si incrociano e uno di loro urta con la spalla un ragazzo dell'altro gruppetto. Probabilmente e il fatto viene interpretato come un gesto di sfida ma la cosa sembra finita lì. E invece la vicenda prende ben altra piega: perchè quando i due gruppetti si ritrovano nello stesso pub, il giovane che aveva provocato l'urto tenta di spiegare che il suo non era assolutamente un gesto di sfida o di provocazione. Ma mentre sta parlando gli vengono gettati in faccia prima due boccali di birra quindi viene preso a calci e pugni. Soccorso dagli amici, viene ricoverato in ospedale in condizioni piuttosto serie per le lesioni che ha riportato al volto e alla testa.