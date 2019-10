Aggressione alla troupe di Striscia la Notizia, scattano tre misure cautelari

Ultimo aggiornamento: 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre misure cautelari a Pescara per l'aggressione alla troupe televisiva di Striscia la Notizia avvenuta il 26 settembre scorso a Pescara. Al termine delle indagini, i Carabinieri hanno notificato una ordinanza applicativa di obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di tre uomini, G.S., 29enne, A.D.R, 40enne e R.D., 44enne, tutti con precedenti e residenti nel quartiere di Rancitelli.Il 26 settembre i militari del Nucleo Investigativo erano intervenuti in Via Tavo, arrestando una residente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; proprio mentre la donna veniva portata in caserma, familiari e conoscenti avevano cominciato a inveire contro gli operatori televisivi che stavano girando unservizio per documentare le dinamiche socio-criminali del quartiere. La tensione è poi salita e una folla di residenti si è radunata in strada, davanti al complesso residenziale noto come «ferro dicavallo».I tre hanno rincorso e aggredito i componenti della troupe televisiva, uno dei quali venne colpito con calci all'addome, tentando di strappare dalle mani di un cameraman la telecamera. Inoltre, mentre l'operatore tentava di allontanarsi salendo a bordo del furgone, uno degli aggressori ha preso a calci lo sportello dellavettura colpendo l'uomo alle gambe.